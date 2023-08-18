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  3. Miray Daner'i çabuk unutan Oğulcan Engin, kalbini İlayda Alişan’a açtı!

Miray Daner'i çabuk unutan Oğulcan Engin, kalbini İlayda Alişan’a açtı!

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Miray Daner'i çabuk unutan Oğulcan Engin, kalbini İlayda Alişan’a açtı!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, annesi kadar magazin ismi olmaya başladı. Miray Daner'den yeni ayrılan Engin, eski sevgilisini çabuk unuttu ve İlayda Alişan'la yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin birlikte ilk pozu gündeme bomba gibi düştü.

Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan Oğulcan Engin, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Miray Daner ile olan ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Miray Daner ile ilişkisini sonlandıran Oğulcan Engin, kısa sürede en az Miray Daner kadar ünlü olan oyuncu İlayda Alişan ile yeni bir aşk yaşamaya başladı.

Oğulcan Engin İlayda Alişan

Kenan Doğulu'nun konserinde boy gösteren ünlü çift, daha sonra da Nişantaşı'nda bir kafede görüntülendi. Ünlü çift, muhabirlerin önünde ilk kez aşk pozu verirken yeni aşıklar, ilk ortaya çıkmalarından kaynaklanabilecek çekingen bir tavır sergilediler.

Oğulcan Engin İlayda Alişan

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