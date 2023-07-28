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Müge Anlı hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler! Meğer bunları yıllarca sır gibi saklamış

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Müge Anlı hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler! Meğer bunları yıllarca sır gibi saklamış
Ekranların sevilen yüzü olan Müge Anlı hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı. Özel hayatı ve sosyal sorumluluklarıyla birçok işe imza atan Anlı'nın gizlenen gerçekleri haberimizde.

Programcı Müge Anlı'nın etkileyici başarıları ve sosyal sorumluluklarıyla birçok işte adını duyururken bilinmeyenler işleriyle ağızları açık bırakacak. Anlı hakkında az bilinen ya da bilinmeyen özellikler belli oldu. İşte onlar...

MÜGE ANLI'NIN BİLİNMEYENLERİ

Mige Anlı, ikinci üniversitesini hukuk üzerine okuyarak şu anda Tarif bölümünde yer alıyor.

Kanal 6'da stajyer olarak başladı ve kısa süre içerisinde yöntemine yardımcı olarak terfi etti.

Kenan Erçetingöz tarafından gelen ısrarlar üzerine Top secret dergisinde yazar olarak başladı ve derginin genel yayın yönetmeni oldu.

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2008 yılında başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla şöhretine şöhret kattı.

Program 10 yıldan fazla zamandır ekranlarda yer alarak cinayet dosyalarını açıklığa getirdi ve kayıp kişileri buldu.

Çocuklar ve hayvanlar konusunda hassas olan Anlı, programında emniyet birlikleriyle işbirliği yaparak sorunları çözdü.

Programda yer alan 30 kişinin yanı sıra uzman isimlerle çalışarak başarısını ikiye katladı.

Fenerbahçe taraftarı olan Anlı, futbol kulüp üyesi.

Gazeteci Burhan Akdağ ile evliliğinden 16 yaşında bir kızı var.

Türk Folklor Kurumu'nun 53. kuruluş yıl dönümünde GÖÇ adlı oyunla beraber sahnede yer aldı. 

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