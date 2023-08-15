Müge Anlı ve eşi ilk kez böyle görüntülendi! Herkes tatilde beklerken bakın nereden çıktılar

Uzun bir süredir medyadan uzak kalan Müge Anlı, Tatlı Sert programının sevilen sunucusu olarak tanınmaktadır. Sonunda görücüye çıkan Anlı, eşiyle birlikte Fenerbahçe maçında kameralara yakalandı. İşte detaylar...





MÜGE ANLI EŞİ İLE MAÇTA YAKALANDI

Medya ve kameralardan uzak bir şekilde evliliğini sürdüren Müge Anlı, sonunda eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte Fenerbahçe maçına katıldı. Anlı, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını izledi. Uzun bir süredir eşiyle net bir şekilde görüntülenmeyen Anlı'nın maç izlerken çekilen anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.





Evliliklerini özel ve gözlerden uzak bir şekilde yaşayan çiftin bu anları, meraklı bakışların hedefi oldu. Müge Anlı'nın, kamuoyunun ilgisi ve merakıyla uzun süre gündemde kalmış olan evliliği, Fenerbahçe maçıyla birlikte medyanın dikkatini çekti. Anlı ve eşi, spor etkinliği sırasında kameraların objektifine yakalanarak uzun bir süre sonra görüntülendiler. Bu anlar, çiftin özel hayatına dair nadir bir bakış sunarak, izleyicileri ve takipçileri arasında büyük bir konuşma konusu haline geldi.



