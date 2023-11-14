Murat Boz, ünlü oyuncuyla yeni bir aşka yelken açtı

Pop müzik dünyanın aranan isimlerinden olan Murat Boz, uzun zamandır yalnızlığıyla biliniyor. İnstagram'da 11,4 milyon takipçisi olan ünlü şarkıcı ise en son Aşkın Darağacı şarkısına çektiği klibiyle dikkatleri çekti.

Murat Boz, şarkının haklarını 10 yıl önce aldığını söylerken Aşkın Darağacı için ruhunda demlendirdiğini ifade etti. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta da deneyimli olan Boz 2014 senesinde Büşra Pekin ile beraber Hadi İnşallah filminde boy gösterdi. Şimdilerde ise Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde boy gösteriyor.





Kalbinin kapılarını Gülper Özdemir'e açan yakışıklı şarkıcı sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başladı. Kuruçeşme'de bir mekan seçerek ikilinin sık sık oraya gittiği bilgisi geldi.