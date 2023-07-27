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Müslümanlığa evet diyen şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti

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Müslümanlığa evet diyen şarkıcı Sinead O'Connor hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'dan kötü haber geldi! Tüm detaylar haberimizde.

1990 tarihinde zirveye tırmanan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİNEAD O'CONNOR HAYATINI KAYBETTİ

1990 senesinde yaptığı Nothing Compares 2 U şarkısıyla dünya zirvesine ulaşmıştır. 56 yaşındaki şarkıcı hayatını kaybetti. Ailesi şarkıcı ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Ailesi ve arkadaşları mahvoldu.' 18 ay önce ünlü şarkıcı 17 yaşındaki oğlunu kaybetmişti. Kaybolan oğlu ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı; 'Shane senin hayatın çok değerli. 

sinead o'connor hayatını kabetti

Tanrı senin yüzüne o gülümsemeyi boşa yerleştirmedi, sen olmadan benim dünyam yıkılır. Sen benim kalbimsin, lütfen kendine zarar verme.' O'Connor oğluna İrlanda polisine gitmeyi de teklif etmişti ve seni hastaneye götürelim demişti. Shane ise genç yaşında hayata veda etti. O'Connor oğlunu kaybettikten sonra sosyal medya hesabında şu sözleri paylaştı; 'Bu benim Shane'm için. Hayatımın ışığı, benim mavi gözlü bebeğim. Sen her zaman benim ışığım olacaksın. Her zaman birlikte olacağız, hiçbir sınır bizi ayıramaz.' 

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