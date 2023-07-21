Mustafa Sandal'a yıllar sonra gelen hırsızlık şoku! İsyankar şarkısı için harekete geçti

Mustafa Sandal'a şarkı hırsızlığı şoku! Peki Sandal'ın hangi şarkısı çalındı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA SANDAL'A HIRSIZLIK ŞOKU

Almanya'da yaşayan Payman isimli şarkıcı Mustafa Sandal'ın meşhur İsyankar şarkısının melodisini kullandı. Payman kullandığı melodiyle YouTube platformunda 1.9 milyon izlendi. Mustafa Sandal sosyal medya hesabından klibini paylaştı ve istese vereceğini ama şarkıyı bu şekilde çalmanın hiç hoş olmadığını, avukatının ilgileneceğini söyledi.





Bir takipçisi Mustafa Sandal'a İst Mir Egal isimli şarkıda kendi melodisinin kullanıldığını söyleyince Mustafa Sandal durumu anladı ve şu sözleri paylaştı; 'Almanlar şarkımızı çalıyor siz de söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime eklemişler bir de, takipçim gönderdi. YouTube üzerinde 1.9 milyon izlenmiş, telifsiz bedelsiz. Ne ala! Usulüyle istense verirdik ama şarkıyı bu şekilde aynen çalmak hiç olmadı! Avukatım ilgileniyor.'