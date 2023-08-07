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Mustafa Sandal'ın full kaslı görüntüleri gündeme oturdu

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Mustafa Sandal'ın full kaslı görüntüleri gündeme oturdu
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın 53 yaşındayken Akyaka'da sörf yaparken sergilediği karın kasları büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyayı sallayan kaslar, estetik iddialarıyla gündeme oturdu. İşte Mustafa Sandal'ın gündem olan kasları...

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 53 yaşına rağmen Akyaka'da yaptığı sörfle gündeme oturdu. Sörf yaparken göz kamaştıran karın kasları, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. Estetik olduğu iddiaları da bu tartışmanın fitilini ateşledi.

MUSTAFA SANDAL'IN KARIN KASLARI

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Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Melisa Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenen çift, nikah sonrası balayı için Bodrum'u tercih etti. Ancak, Mustafa Sandal'ın tekne dansı ve karın kasları, o dönem de büyük ilgi görmüştü. İddialara göre, bu kasların estetik olduğu konuşulsa da şarkıcının konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı biliniyor.

Son günlerde Akyaka'da sörf yaparken objektiflere yakalanan Mustafa Sandal'ın kasları tekrar gündeme oturdu. Birçok kişi ünlü şarkıcının kaslarının estetik operasyonlar sonucu olduğunu, çünkü yanlarında ve kollarında yağ bulunduğına dikkat çekti.

Özellikle sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran Mustafa Sandal'ın kasları, hayranları ve takipçileri arasında da farklı yorumlara neden oldu. Kimileri şarkıcının sporla elde ettiği sonuçlarını övmekle birlikte, kimileri ise estetik operasyonlara işaret etti.

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