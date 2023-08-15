Mustafa Sandal’ın kaslarına ameliyat iddiası! Bu kadarına kimse inanamadı: Six pack’leri gören bir daha baktı!

Bu hafta medyanın gündemi, kadın ünlülerin değil, iki ünlü erkeğin yaz fotoğraflarıyla renklendi. Mustafa Sandal ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yaz pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu ünlülerin görüntülerine dair yapılan yorumlar ise oldukça çeşitli.



"YAPMA VÜCUT" YORUMLARI GÜNDEMDE





Ünlü televizyoncu Orkun Ün, Mustafa Sandal'ın vücut şeklini ele alırken, "yapma vücut" ifadesini kullanarak bu konuda şüphelerini paylaştı. Ancak, erkeklerin de gündemde olmasını olumlu bir şekilde değerlendirdi ve kadınların da bu tür haberlere ilgi gösterebileceğini söyledi.

Onur Baştürk ise Mustafa Sandal'ın karın kaslarının estetik operasyon sonucu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Kendi görüşüne göre, kaslarının yapay olduğunu ve doğal durmadığını belirtti. Bu tür estetik operasyonların popüler olduğunu ve yargılamadığını vurguladı.

Savaş Özbey, Mustafa Sandal'ın karın kaslarını sahte olarak değerlendiren diğer bir kişi oldu. Ancak, kaslarının başarılı bir operasyon sonucu mu yoksa iyi bir sporla mı elde edildiğini ayırt etmede zorlandığını dile getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ'un da fiziksel görünümüne olumlu yaklaşarak, görünüşünün dikkat çekici olduğunu belirtti.

Ömür Gedik, Mustafa Sandal'ın fiziksel görünümünü tanıyanlardan biri olarak, vücut şeklinin spora ve sağlıklı yaşam tarzına dayandığını savundu. Bu yüzden onun kaslarının ameliyatla değil, düzenli sporla şekillendiğini ifade etti. Aynı şekilde, Kıvanç Tatlıtuğ'un da göz alıcı bir görünüme sahip olduğunu vurguladı.