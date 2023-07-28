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Nagehan Alçı 10 yıllık eşiyle ipleri kopardı! Boşanma nedenini duyan şaştı kaldı

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Nagehan Alçı 10 yıllık eşiyle ipleri kopardı! Boşanma nedenini duyan şaştı kaldı
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma kararıyla gündeme gelen ünlü yazar ve televizyon sunucusu Nagehan Alçı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla evliliklerinin sona erdiğini doğruladı. Detaylar haberimizde...

Ünlü yazar ve televizyon sunucusu Nagehan Alçı, uzun süredir devam eden evliliklerinin sona erdiğini doğruladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile uzlaşarak ve anlaşarak boşanma kararı aldıklarını belirtti. 

DETAYLARI GİZLİ TUTULACAK

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Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın her zaman yüreğine ve aklına güvendiği, dostu ve fikir ortağı olacağını ifade etti. İkilinin boşanma süreci mahkemeden yayın yasağı aldığı için detaylar gizli tutulacak.

Çiftin 10 yaşındaki çocukları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Nagehan Alçı, medyadaki meslektaşlarından bu süreçte çocukların sağlığını düşünerek saygılı olmalarını rica etti. Boşanma süreciyle ilgili yanlış ve eksik haberlerin çıkmasını önlemek adına çocukların gizliliğine özen gösterilmesini istedi.

Boşanma sürecinin mahkeme yasağı nedeniyle detaylarının gizli tutulacağı belirtilirken, Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın dostane bir ilişki içinde olacakları ifade edildi.

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