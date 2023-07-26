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Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile Boşanma Kararını Doğruladı

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Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile Boşanma Kararını Doğruladı
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010 yılında evlendiği Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı. Alçı, Kütahyalı ile dostluklarının devam edeceğini belirtti ve çocukları için medyadaki meslektaşlarından sürece saygılı olmalarını rica etti. Boşanma süreciyle ilgili yayın yasağı aldırdıklarını da açıkladı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 2010 yılında evlendiği Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanma iddialarını doğruladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alçı, Kütahyalı ile dostluklarının devam edeceğini belirtti. "İlişkimiz hep baki kalacak" dedi.

"İlişkimiz Hep Baki Kalacak"

Nagehan Alçı yaptığı paylaşımda "Rasim'le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yayın Yasağı Aldırdılar

Açıklamasının devamında çocuklarının süreçten olumsuz etkilenmemesi için süreçle ilgili yayın yasağı aldırdıklarını belirten Alçı, "Boşanma sürecimizle ilgili mahkemeden yayın yasağı çıkmıştır. 10 yaşındaki çocuklarımızın sağlığını da ilgilendiren bu hassas konuda yalan yanlış, bölük pörçük haberler yaparak yayın yasağını ihlal edenlerin gereken cezayı alması için avukatlarımız suç duyurusunda bulunacaktır" dedi.

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