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Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!

Yaşadıklarıyla sürekli gündem olan Seren Serengil bayramda da olay olmayı başardı. Teknesi çarpan kişileri sosyal medyadan paylaşan Serengil, tehditlerle gözdağı vermekten kaçınmadı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:14
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
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Seren Serengil, son zamanların magazinde en çok konuşulan isimlerinden birisi. Yıllardır hayal ettiği markayı sonunda çıkaran ve satışlarını yapan Serengil, sunuculuğunu yaptığı magazin programıyla da oldukça konuşuluyor.

Stresli günleri bitmiyor!

Fazla kilolarından kurtulmak için peş peşe mide ameliyatı olan Serengil, bilinçsiz davranışlarından dolayı sağlığını kaybetti. Ameliyatlar sonrasında Dumping Sendromu tanısı konulan sunucu, Söylemezsem Olmaz isimli programın canlı yayını sırasında bayılmıştı. Sürekli sağlık sorunları yaşayan sunucu, çözümünün stresten uzak kalmak olduğunu söylese de ne yazık ki bu pek memnun olmuyor.


“İçip içip insanların teknesine gelip çarpmak…”

Şu sıralar tatilin keyfini süren Serengil, sarhoş bir şekilde gelerek teknesine çarpan kişilere oldukça sinirlendi. Yaşanan olayı ınstagram hesabından paylaşan Serengil, “İçip içip insanların teknesine gelip çarpmak, üstüne kahkaha atmak, laf atmak. Allahtan usturmacalar vardı da bu görgüsüzler kafayı bulup tekneyi mahvetmediler. Ben de onları etmedim” sözleriyle göz dağı verdi.

Yaşanan olaydan sonra tekrardan nazar korkusu yaşayan Serengil, son paylaşımına nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilSeren Serengil Son Paylaşımı
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