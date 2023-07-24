Nefise Karatay: Botoks ve dolgu yapmıyorum

Bir dönem podyumda fırtınalar estiren Nefise Karatay, şovmen Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı çalkantılı ilişki sonrasında gözlerden kaybolmuştu.

Karatay, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Karatay, yüzüne herhangi bir işlem yaptırmadığını iddia etti. Demet Akalın'dan ise yorum gecikmedi.

"BOTOKSUM, DOLGUM YOK"

Nefise Karatay katıldığı bir yayında "Botoksum, dolgum yok. Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediyorsun sonuçta" dedi.

DEMET AKALIN'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Nefise Karatay'ın bu açıklaması kimseyi ikna edemedi. Gündemi iyi takip eden Demet Akalın, Nefise Karatay'ı ifşa edecek bir yorumda bulundu. Akalın, "Estetiksiz hali diye ara, daha fena" yorumunda bulundu.

BİR PAYLAŞIM DAHA YAPTI

Açıklaması sosyal medyada çok konuşulan Nefise Karatay'dan eleştirilere cevap olarak bir paylaşım daha geldi. Karatay "Dolgusuz, botoxsuz, filtresiz" notuyla video paylaştı. Ancak ünlü mankenin alnının hareket etmemesi estetik iddialarını güçlendirdi.