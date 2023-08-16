Nejat İşler öyle bir şey yaparken görüldü ki! Görenlere 'parası yok mu' dedirtti!

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Fenerbahçe'ye olan fanatik tutkusuyla bilinen isim olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz akşam Fenerbahçe'nin maçına gitmek üzere Kalamış'ta otostop yaparken görüntülendi. Nejat İşler, bir aracın durmasının ardından araca binerek yolculuğuna devam etti. Bu anlar, oyuncunun sadece sahne ve kamera önünde değil, günlük yaşamında da olağanüstü anlar yaşadığını gösterdi.



ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ





Başarılı oyuncu, "Kötü Adamın 10 Günü" filmi ve Show TV'de yayınlanan "Aile" dizisi gibi projelerle tanınmış bir isim. Ancak aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmekte. Fenerbahçeli kimliğiyle de bilinen İşler, maça gitmek için otostop yaparken görüntülenmesi sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Aynı akşam statta kameralara yansıyan ve alkollü olduğu iddia edilen Nejat İşler'in, bir kişinin koluna girerek stada giriş yaptığı belirtiliyor. Oyuncunun özel yaşamı ve gündelik yaşantısıyla ilgili yaşadığı bu tür anlar, medyanın ve izleyicilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.