Nesrin Cavadzade çıplak kareleri sonrası bunalıma girdi

Ünlü oyuncu Nesrin Cevadzade, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da plajda üstsüz güneşlenirken çekilen çıplak kareleriyle medyanın ve kamuoyunun dikkatini çekti. Bu olayın ardından yaşadığı duygusal zorluklar nedeniyle kendini eve kapatıp dört gün boyunca ağladığı iddia edildi.



4 GÜN BOYUNCA AĞLADI





Nesrin Cevadzade, FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer alması ve her hareketiyle gündemde yer almasıyla tanınan bir isim. Ünlü oyuncu, mücevher markasının yüzü olacağı için üstsüz güneşlendiğini açıklamıştı ancak bu görüntülerin medyada yer almasıyla bir kriz yaşadı ve evden dört gün boyunca çıkmadığı ve sürekli ağladığı söylendi.