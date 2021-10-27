Netflix dizi ve film platformunda yer alan yıldız oyuncuların çocukluk halleri! Squid Game'in Kang Sae Byeok'unu bu halleri inanılmaz!

Tüm dünyada en çok izlenen içerikleri üreten Netflix içeriklerinin yanında oyuncuları ile de dikkat çekiyor. Sadece oynayan başroller değil bununla birlikte yardımcı oyuncular ve diğer karakterleri canlandıran oyuncular da dikkat çekmekte. Oyuncuların dizilerinin platformda yayınlamasını takiben sosyal medya hesaplarındaki takipçilerin hızla artmış olması dikkatlerden kaçmıyor. Bizde bu dikkat çeken oyuncuların şuanki halleri ve çocukluk hallerini derledik.

The Kissing Booth dizisinde rol alan Joey King'in çocukluğu

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó.

The Outsiders dizisinde rol alan Ncuti Gatwa.

You dizisinde yer alıp, genç kızların sevgilisi haline gelen Penn Badgley'in en şirin hali.

Squid Game'in Kang Sae Byeok'u, HoYeon Jung'un küçüklüğü görenleri mest etti.

Queen Of Gambit'in satranç kraliçesi Anya Taylor-Joy.

Stranger Things'in en sevilen karakterlerinden Gaten Matarazzo'nun küçüklüğü görenleri kendine hayran bıraktı.

Double Dad ve DJ Cindirella'da rol alan, Maisa Silva'nın küçüklüğü, "hiç değişmemiş" dedirtti.