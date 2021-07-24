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Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu

Pop müziğin unutulmaz isimleri arasında yer alan Nilüfer kızının korona virüse yakalanmasından sonra ilk kez açıklamada bulundu. Kızı Ayşe Nazlı’nın doğum günü partisi sonrasında korona virüse yakalandığını açıklayan Nilüfer ‘beni iki doz aşının koruduğunu düşünüyorum’ açıklamasında bulundu. İşte ünlü sanatçı Nilüfer’in, kızı Ayşe Nazlının korna virüs süreci hakkındaki detaylı açıklamaları.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:01
Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu
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Geçtiğimiz günlerde kızı Ayşe Nazlı’nın doğum günü kutlamalarına dair sosyal medya hesabında fotoğraflar paylaşan Nilüfer’den kötü haber gelmişti. Kişisel hesabından yaptığı açıklamada kızının korona virüs testinin pozitif çıktığını bu yüzden temaslı olan herkes gibi karantinada olduğunu açıklayan Nilüfer, kızıyla birlikte kaldığı Bodrum’daki evinden video paylaşarak sürece dair yaşadıklarını paylaştı.

Beni iki doz aşının koruduğunu düşünüyorum

Açıklamasında kızı ile aynı araçta seyahat ettiklerini, otelde aynı odada kaldıklarını ve sürekli yan yana olduklarını buna rağmen kendisinin korona virüs testinin negatif çıktığını açıklayan sanatçı ‘beni iki doz aşının koruduğunu düşünüyorum İstanbul’a döner dönmez üçüncü doz aşımı da yaptıracağım’ açıklamasında bulundu.


Son Güncelleme: 24.07.2021 17:01
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsNilüferAyşe Nazlı
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