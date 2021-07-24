Nilüfer korona virüs ile mücadele sürecine dair açıklamalarda bulundu

Geçtiğimiz günlerde kızı Ayşe Nazlı’nın doğum günü kutlamalarına dair sosyal medya hesabında fotoğraflar paylaşan Nilüfer’den kötü haber gelmişti. Kişisel hesabından yaptığı açıklamada kızının korona virüs testinin pozitif çıktığını bu yüzden temaslı olan herkes gibi karantinada olduğunu açıklayan Nilüfer, kızıyla birlikte kaldığı Bodrum’daki evinden video paylaşarak sürece dair yaşadıklarını paylaştı.

Beni iki doz aşının koruduğunu düşünüyorum

Açıklamasında kızı ile aynı araçta seyahat ettiklerini, otelde aynı odada kaldıklarını ve sürekli yan yana olduklarını buna rağmen kendisinin korona virüs testinin negatif çıktığını açıklayan sanatçı ‘beni iki doz aşının koruduğunu düşünüyorum İstanbul’a döner dönmez üçüncü doz aşımı da yaptıracağım’ açıklamasında bulundu.