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Nusret, çalışanlarıyla davalık oldu!

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin haftada normal çalışma süresi harici 30 saat daha fazla çalıştırdığını öne süren çalışanlar patronları Nusret'ten şikayetçi oldular. Nusret, yanında çalışan 5 Türk vatandaşının kendisine açtığı dava ile şoka uğradı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 13:55
Nusret, çalışanlarıyla davalık oldu!
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Dünyanın bir çok ülkesinde lüks et lokantası zincirine sahip olan Nusret Gökçe'ye ABD'de deki şubesinde çalışan 5 Türk personeli tarafından dava açıldı. Çalışanlar, patronlarını şikayette bulunarak Nusret Gökçe'nin fazla mesai ücretini vermediğini öne sürdüler ve dava açtılar.

ABD'de idari olmayan pozisyonların çoğundan muaf tutulan çalışanlar haftada haftada 40 saat çalıştıktan sonra her kaldıkları saatte normalde saatlik ücretlerinde 1,5 katı kadar fazla mesai alma hakkında sahip. Türkiye'den ABD'de bulunan lokasyonlarda çalıştırılmak üzere götürülen 5 personel, haftada normal çalışma süresi harici 30 daha saat fazla çalıştırmasından dolayı haklarını alabilmek için patronları Nusret Gökçe'ye dava açtı. 


Ersel Ok, Emre İşler, Muhammet Yılmaz ve Eyyüp Yeniçeri isimli çalışanların Queens'de ve diğer İbrahim Geçit isimli çalışanın ise Miami'de yaşadığı öğrenildi. Türkiye'den giden 5 çalışanın ABD'ye gitmeden önce Nusret'in İstanbul'daki şubesinde çalıştıkları ve Nusret'in isteği üzerine ABD'ye götürüldükleri belirtildi. 

Fazla mesaiye kalan fakat bununla ilgili bir karşılık alamayan çalışanların ayrıca yönetici pozisyonunda çalışan kişilerin çöplerini temizlediklerini, mutfakta bulaşık yıkadıktan sonra davlumbaz ve tuvaletleri de temizlediklerini dava dosyasına eklendiği bildirildi.


Son Güncelleme: 19.08.2021 13:55
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Anahtar Kelimeler:
NusretMahkemeDavaNusret Gökçeçalışan
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