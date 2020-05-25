O'nu hiç böyle görmediniz! Nesrin Cavadzade'den ilginç paylaşım

Karantina sürecinde sosyal medyayı daha aktif kullanmasının yanı sıra, güzelliği ile de hayranlarının sayısını git gide arttıran oyuncu Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla hayranlarını gülümsetti.

O'nu hiç böyle görmediniz! Nesrin Cavadzade'den ilginç paylaşım
    Abone Ol:

Son dönemlerde duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nesrin Cavadzade, hem takipçilerinin bayramını kutladı, hem de gülümsetti. Azerbaycan asıllı güzel oyuncu, bu sefer hayranlarının karşısına farklı bir görüntüyle çıktı.  

O'nu hiç böyle görmediniz! Nesrin Cavadzade'den ilginç paylaşım
Ara ara sosyal medya hesabından esprili paylaşımlara da imza atan 38 yaşındaki güzel oyuncu, evde temizlik yaparken çektiği selfiesini hayranlarının beğenisine sundu.  Cavadzade, yaptığı paylaşıma  “Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir.” notunu ekleyerek takipçilerini gülümsetti. 

O'nu hiç böyle görmediniz! Nesrin Cavadzade'den ilginç paylaşım

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 12:24

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
THY ve Pegasus yurt içi ve yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak?
Günlük Burç Yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Onur Büyüktopçu ne zaman Çarkıfelek'i sunacak, yeni bölüm ne zaman?
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin