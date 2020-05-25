O'nu hiç böyle görmediniz! Nesrin Cavadzade'den ilginç paylaşım

Son dönemlerde duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nesrin Cavadzade, hem takipçilerinin bayramını kutladı, hem de gülümsetti. Azerbaycan asıllı güzel oyuncu, bu sefer hayranlarının karşısına farklı bir görüntüyle çıktı.

Ara ara sosyal medya hesabından esprili paylaşımlara da imza atan 38 yaşındaki güzel oyuncu, evde temizlik yaparken çektiği selfiesini hayranlarının beğenisine sundu. Cavadzade, yaptığı paylaşıma “Siz sokaklarda salına salına yürüyen Nesrin Cavadzade'yi beğenirsiniz ama zor günde temizliğe yardımınıza bu Nesrin Cavadzade gelir.” notunu ekleyerek takipçilerini gülümsetti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 12:24