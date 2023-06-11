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  3. Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner düşman çatlattı! Bikinisini giyip yürek hoplattı

Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner düşman çatlattı! Bikinisini giyip yürek hoplattı

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Oğulcan Engin'den ayrılan Miray Daner düşman çatlattı! Bikinisini giyip yürek hoplattı
Miray Daner, bir süre önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le ilişkisini sonlandırmış ve bu durum sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İlişki sonrası sessizliğini koruyan Daner, yapılan hanet iddialarıyla ilgili olarak "Üçüncü şahıslarla alakası yok, konuşarak ayrıldık" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ardından, mavi bikinisiyle yaptığı paylaşım magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İşte ayrıntılar...

Miray Daner, Karaköy'de bir mekandan çıkarken oldukça mutlu görüntülenmişti. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi ve çiftin ilişkilerini dostça bitirerek arkadaş kalmayı tercih ettikleri haberleri yayıldı.

Ayrılığın nedeni olarak İlayda Alişan gösterildi.

Bir davette konuşan Miray Daner, ayrılık hakkında şunları söyledi: "Karşılıklı konuşarak böyle bir yol izlemenin daha doğru olduğunu düşündük. Anlaşarak ayrılık kararı aldık. Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir ilgisi yok."

İşte Miray Daner'in mavi bikinisiyle Instagram'da paylaştığı olay fotoğraf...

MİRAY DANER'DEN PAYLAŞIM 

MİRAY

Son birkaç gündür özel hayatıyla gündemde olan oyuncu, tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam etti.

Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunan oyuncu, tatilinden kareleri paylaştı.

Mavi bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çeken oyuncunun göğüs silikonlarını küçülttüğü iddia edildi.

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