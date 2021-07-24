Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir ile ilişkisi sayesinde bambaşka birisi oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar’daki performansı ile beraber adını duyuran ve o günden bu yana ününü her zaman arttıran Oğuzhan Koç, bir süredir ekranların en güzel oyuncularından olan Demet Özdemir ile birlikteliğini sürdürüyor. İlişkisi ile ilgili bazı itiraflarda bulunan sevilen şarkıcı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Müziğiyle, oyunculuğuyla ve karakteri ile ülkemizin en sevilen isimlerinden olan Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile sevgili olmaları ile beraber ününü katlamayı başardı. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan sanatçı ilişkisi hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Instagram hesabına gelen soruya sevgilisinin müziğine dahi etki ettiğini ve arabesk bir şarkı çıkarabileceğini söyledi. Her ne kadar bu yanıtı espri amaçlı söylemiş olsa da bazı hayranları arabesk şarkı çıkarma konusunu ciddiye almış gibi görünüyor.

Oğuzhan Koç, daha önce Yağmur Tanrısevsin ile bir ilişki yaşamış fakat aldatılma iddiaları üzerinde bu ilişkiye son vermişti. Aldatılma iddiası ise Tanrısevsin’den gelmişti.