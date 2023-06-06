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Oğuzhan Koç uzun aradan sonra geri dönüyor! Yeni şarkısının müjdesini verdi!

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Oğuzhan Koç uzun aradan sonra geri dönüyor! Yeni şarkısının müjdesini verdi!
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Oğuzhan Koç sevenlerine yeni şarkı müjdesini verdi! Tüm detaylar haberimizde.

Demet Özdemir ile olan evliliği ile son günlerde epey gündemde olan Oğuzhan Koç kariyerinde ilerlemeye devam ediyor. Koç, yeni şarkısının müjdesini takipçileriyle paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OĞUZHAN KOÇ'TAN YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Son dönemlerde özellikle evliliği ile gündemde olan Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam Kıyı Jolly Joker'de sahne aldı. Gecenin en çok konuşulan olayı Oğuzhan Koç'un Brezilyalı hayranının kendisi için ülkeye gelmesi oldu. 

Oğuzhan Koç Yeni Şarkı Müjdesi

38 yaşında olan başarılı müzisyen iki saat sahnede kaldı ve yeni şarkısı için stüdyoda çalışmalarına devam ettiğini ve şarkısının yakın zamanda çıkacağını paylaştı.

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