Oğuzhan Koç'un yeni aşkı bakın çıka çıka kim çıktı! Ünlü fenomenle fena yakalandı!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Ağustos 2022'de evlenerek nikah masasına oturmuştu. Ancak, kısa süren evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Bu ani boşanma kararıyla çift, sık sık magazin gündeminde kendilerine yer bulmaktadır.

Son zamanlarda ise Oğuzhan Koç'un fenomen Ala Tokel ile görüntülendiği haberleri magazin dünyasını salladı. İkilinin Alaçatı sokaklarında birlikte görülmesi, aşk yaşadıkları iddialarının hızla yayılmasına neden oldu.

Kendine has espri yeteneğiyle tanınan Tokel, bu iddiaları kendi tarzıyla ti'ye aldı ve olayı daha eğlenceli bir hale dönüştürdü. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ala Tokel, mizah dolu bir şekilde bu spekülasyonları ele aldı.

TWITTER'DAN AÇIKLADI





Ancak gerçekler ortaya çıktığında durumun farklı olduğu anlaşıldı. Ala Tokel, çıkan haberlere esprili bir şekilde yaklaşarak Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu söyledi. Bu açıklama, iddiaların asılsız olduğunu ve sadece samimi bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu göstermektedir.