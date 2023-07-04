  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Oğuzhan Koç'un yeni aşkı bakın çıka çıka kim çıktı! Ünlü fenomenle fena yakalandı!

Oğuzhan Koç'un yeni aşkı bakın çıka çıka kim çıktı! Ünlü fenomenle fena yakalandı!

Yayınlanma:
Oğuzhan Koç'un yeni aşkı bakın çıka çıka kim çıktı! Ünlü fenomenle fena yakalandı!
Son günlerde sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir olay magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile popüler sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in birlikte görüntülenmesi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu beklenmedik buluşma, Demet Özdemir'den ayrıldıktan sonra Koç'un yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Ağustos 2022'de evlenerek nikah masasına oturmuştu. Ancak, kısa süren evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Bu ani boşanma kararıyla çift, sık sık magazin gündeminde kendilerine yer bulmaktadır.

Son zamanlarda ise Oğuzhan Koç'un fenomen Ala Tokel ile görüntülendiği haberleri magazin dünyasını salladı. İkilinin Alaçatı sokaklarında birlikte görülmesi, aşk yaşadıkları iddialarının hızla yayılmasına neden oldu.

Kendine has espri yeteneğiyle tanınan Tokel, bu iddiaları kendi tarzıyla ti'ye aldı ve olayı daha eğlenceli bir hale dönüştürdü. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Ala Tokel, mizah dolu bir şekilde bu spekülasyonları ele aldı.

TWITTER'DAN AÇIKLADI

TW

Ancak gerçekler ortaya çıktığında durumun farklı olduğu anlaşıldı. Ala Tokel, çıkan haberlere esprili bir şekilde yaklaşarak Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu söyledi. Bu açıklama, iddiaların asılsız olduğunu ve sadece samimi bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu göstermektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Magazin
Fenomen Dilan Polat bayram harçlığıyla gündemde! Çalışanlarına dudak uçuklatan harçlık
Fenomen Dilan Polat bayram harçlığıyla gündemde! Çalışanlarına dudak uçuklatan harçlık
Somer şef'ten kahreden itiraf! Yıllar sonra ilk kez konuştu: Meğer annesi tarafından...
Somer şef'ten kahreden itiraf! Yıllar sonra ilk kez konuştu: Meğer annesi tarafından...
Acun Ilıcalı kural bozdu! Sevgilisinin doğum günü için görülmemiş sürpriz..
Acun Ilıcalı kural bozdu! Sevgilisinin doğum günü için görülmemiş sürpriz..
Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi
Melek Mosso'nun transparan ağırlıklı tarzı izleyenleri büyüledi
Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı Çeşme tatilinde daha da alevlendi!
Melis Sezen ile Atilla Bingöl aşkı Çeşme tatilinde daha da alevlendi!
Pelin Karahan 45 günde 8 kilo verdi! Kim derki 2 çocuk annesi: Son hali görenleri şaşırttı
Pelin Karahan 45 günde 8 kilo verdi! Kim derki 2 çocuk annesi: Son hali görenleri şaşırttı
Afra Saraçoğlu, vize engeline takılınca İtalya tatil planı suya düştü!
Afra Saraçoğlu, vize engeline takılınca İtalya tatil planı suya düştü!