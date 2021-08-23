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Oğuzhan Uğur'un sezon tanıtımı videosuna suç duyurusu

YouTube kanalı için bir program hazırlayan Oğuzhan Uğur, tanıtım videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Videonda yer alan sarıklı, cübbeli ve sakallı karakterler nedeniyle ünlü YouTuber hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:36
Oğuzhan Uğur'un sezon tanıtımı videosuna suç duyurusu
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Ünlü fenomen Oğuzhan Uğur'un, Youtube kanalı 'BlaBla TV' için hazırladığı Pinç isimli programının yeni sezon tanıtım fragmanını yayınladı. Fragmanda yer alan sarık ve cübbe giyen sakallı karakterler nedeniyle Uğur hakkında 'İslami değerlere hakaret' iddiası sunularak suç duyurusu dosyası açıldı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan şikayet dilekçesinde ise Oğuzhan Uğuz’un yayınladığı videonun konusuyla insanlık suçu işlediği öne sürüldü.


Sosyal medya hesabında yayınladıktan sonra gelen tepkilerle ilgili bir açıklama yapan Uğur, sınırlardan izinsizce geçerek Türkiye'ye çöken kimliği belirsiz Afgan mültecilere verilen tepkinin 'din düşmanlığı' olarak başlıklandırıldığını ve bunların burada olmasıyla çekilecek acılarında ilerde hep birlikte görüleceğini söyledi.

Videonun bir çok kullanıcı tarafında paylaşılmasının ardından aralarında imamların da olduğu birkaç kişi Çağlayan Adliye'sine giderek savcılığa Oğuzhan Uğur hakkında suç duyurusu dilekçesi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı makamına verilen dilekçede ise Oğuzhan Uğur’un, videosunun konusu ile insanlık suçu işlediği iddia edildi ve halkı kin ve düşmanlığa doğru tahrik etmesi nedeniyle bu suçtan dolayı cezalandırılmasını talebi yer aldı.


Son Güncelleme: 23.08.2021 16:36
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Anahtar Kelimeler:
Suç DuyurusuOğushan UğurPinçTanıtım Videosu
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