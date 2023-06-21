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  3. Öykü Gürman'dan flaş karar! O isimle nikah masasına oturacak: Düğün tarihi belli oldu

Öykü Gürman'dan flaş karar! O isimle nikah masasına oturacak: Düğün tarihi belli oldu

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Öykü Gürman'dan flaş karar! O isimle nikah masasına oturacak: Düğün tarihi belli oldu
Güçlü sesi ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri çeken Öykü Gürman'dan şaşırtan itiraf geldi. Gürman ve nişanlısı Fatih İçmeli nikah tarihini açıkladı. Öykü Gürman ne zaman ve nerede evleniyor? İşte detaylar...

'Bambaşka Sohbetler' programının konuğu Öykü Gürman oldu. BBO yapımı üstlendiği programda Gürman, uzun zaman sonra ikizi Berk hakkında konuştu. Berk ile tekrardan müzik yapmak istediğini itiraf eden Gürman, Berk İspanya'da yaşıyor, ortaya yerleşti. Kendini oraya ait hissediyor orada çok mutlu. Onunla müzik yapmayı, flamenko yapmayı istiyorum diyerek şaşırttı.

öykü gürman evleniyor

Ceyda Düvenci sunumuyla devam eden programda Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile evleneceğini açıkladı. Evliliklerinin deprem ve konserlerden ötürü ertelendiğine değinen ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada Eylül, Ekim gibi evleneceğini duyurdu.

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