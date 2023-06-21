Öykü Gürman'dan flaş karar! O isimle nikah masasına oturacak: Düğün tarihi belli oldu

'Bambaşka Sohbetler' programının konuğu Öykü Gürman oldu. BBO yapımı üstlendiği programda Gürman, uzun zaman sonra ikizi Berk hakkında konuştu. Berk ile tekrardan müzik yapmak istediğini itiraf eden Gürman, Berk İspanya'da yaşıyor, ortaya yerleşti. Kendini oraya ait hissediyor orada çok mutlu. Onunla müzik yapmayı, flamenko yapmayı istiyorum diyerek şaşırttı.





Ceyda Düvenci sunumuyla devam eden programda Öykü Gürman, nişanlısı Fatih İçmeli ile evleneceğini açıkladı. Evliliklerinin deprem ve konserlerden ötürü ertelendiğine değinen ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada Eylül, Ekim gibi evleneceğini duyurdu.