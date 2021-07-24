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Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti Çeşme'de aşk dolu tatil yapıyor!

Çeşmede tatilde olan Öykü Karayel ile Can Bonomo çifti denizde aşka geldi. Çiftin eğlence dolu anları çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. İşte ünlü çiftin aşk dolu o anları…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:15
Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti Çeşme'de aşk dolu tatil yapıyor!
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3 sene önce dünya evine giren çift mutlu evliliklerine devam ediyor. Kısa süre önce oğulları Roman dünyaya gelen çiftin keyifleri gayet yerinde. Çeşme’de yaptıkları tatilde kameralara takılan çiftin birbirlerine karşı aşk dolu tavırlarıysa herkesi mest etti. İkilinin çekilen karelerine hayranlarından oldukça güzel yorumlar geldi.

Çeşme’de romantizm


Sevilen çift Çeşme’de romantik anlar yaşadı. Dalgaların içinde eşini havaya uçuran Can Bonomo ardından onu öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi. Karayel her dakika kahkahalar atarken, ikilinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Can Bonomo’nun duygusal paylaşımı çok konuşuldu!

Oğlu Roman’la kendi ellerini çekerek sosyal medyadan yayınlayan Can Bonomo fotoğrafa şunları yazdı, “(Pax Romana 2021): İsminle yaşa canım oğlum, Roman. Annen ile baban her daim yanında. Sağlık, huzur ve barış ile…” Ardından fotoğrafa eşini de etiketleyen Bonomo’nun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:15
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Can Bonomo Ve öykü KarayelCan Bonomo öykü Karayel çeşme Tatili
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