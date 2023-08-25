Oyuncu Çağlar Ertuğrul İstanbul'u terketme nedenini açıkladı

Berkay Ateş, Merve Dizdar, Ercan Kesal gibi isimlerin bulunduğu BluTV'nin orijinal dizisi Magarsus'un yeni başrol ismi Çağlar Ertuğrul oldu. Başarılı oyuncu sosyal medyada yaptığı güldüren paylaşımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor. İstanbul'u terk eden isimlerden olan yakışıklı oyuncu bunun nedenini duyurdu.





İzmir Urla'ya yerleşmeye kararı alan Ertuğrul,2005 yılında İstanbul'a gelmesiyle beraber pandemide tekrar İzmir'e döndüğünü belirtirken sakin bir hayatı olduğunun altını çizdi. Yeni yaşa tarzını herkese tavsiye eden yakışıklı isim doğa ile iç içe olan pozlarını paylaştı.