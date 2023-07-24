Oyuncu Tayanç Ayaydın estetikli çıktı: Estetiksiz halini görenler inanamadı

Ünlü isimlerin eski ve yeni halleri sosyal medya üzerinde sık sık karşılaştırılıyor. Bakın bu oyuncunun estetiksiz hali nasıl! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ESTETİKSİZ HALİ PAYLAŞILDI

Ünlü isimlerin sosyal medya üzerinde estetiksiz halleri sık sık paylaşılıyor. Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.





Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Merve Güner gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Ömer dizisi kadrosunda olan Tayanç Ayaydın'ın eski hali sosyal medyada paylaşıldı. Tayanç Ayaydın ATV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Aliye dizisinde sergileiği performansla büyük kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Kahraman karakterini canlandıran Ayaydın dizi sonrasında kepçe kulak ameliyatı olmuş ve saçlarında değişiklikler yapmış.