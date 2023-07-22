Oyuncu Ufuk Özkan son halini paylaştı: Onlar gerçek değil!

Televizyon dünyasının sevilen oyuncusu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 'Geniş Aile' dizisindeki başarılı performansıyla tanınan ve 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan, siroz hastalığıyla mücadele ettiğini doğruladı. Organ nakli olmazsa bir senelik ömrü kaldığı iddialarıyla sarsılan oyuncu, sağlık durumunu paylaştığı sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.



UFUK ÖZKAN SON HALİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI





Özkan'ın sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ettiği paylaşımı, sevenlerini duygulandırmıştı. Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo veren oyuncunun son hali ise hayranlarını endişelendiriyordu. Bu iddiaların ardından Özkan, güncel bir paylaşımla sevenlerini rahatlattı.

Oyuncunun zorlu mücadelesi ve paylaşımları sevenlerini derinden etkiliyor. Ufuk Özkan'a destek mesajları sosyal medyada çoğalırken, sevenleri kapının önünden uzaklaşmayacağını belirtmesiyle de moral buluyor. Oyuncunun sağlık durumu hakkındaki güncel bilgileri takip edip, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.