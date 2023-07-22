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Oyuncu Ufuk Özkan son halini paylaştı: Onlar gerçek değil!

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Oyuncu Ufuk Özkan son halini paylaştı: Onlar gerçek değil!
Televizyon dünyasının sevilen yıldızı Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına karşı verdiği mücadele yürekleri dağlıyor! Başarılı oyuncu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarla sevenlerini bilgilendirdi. Organ nakli olmazsa bir senelik ömrü kaldığı iddialarına karşı Ufuk Özkan, güncel bir paylaşımla gerçekleri açıkladı. İşte detaylar...

Televizyon dünyasının sevilen oyuncusu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 'Geniş Aile' dizisindeki başarılı performansıyla tanınan ve 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan, siroz hastalığıyla mücadele ettiğini doğruladı. Organ nakli olmazsa bir senelik ömrü kaldığı iddialarıyla sarsılan oyuncu, sağlık durumunu paylaştığı sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

UFUK ÖZKAN SON HALİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

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Özkan'ın sağlık durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ettiği paylaşımı, sevenlerini duygulandırmıştı. Geçtiğimiz sene karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo veren oyuncunun son hali ise hayranlarını endişelendiriyordu. Bu iddiaların ardından Özkan, güncel bir paylaşımla sevenlerini rahatlattı.

Oyuncunun zorlu mücadelesi ve paylaşımları sevenlerini derinden etkiliyor. Ufuk Özkan'a destek mesajları sosyal medyada çoğalırken, sevenleri kapının önünden uzaklaşmayacağını belirtmesiyle de moral buluyor. Oyuncunun sağlık durumu hakkındaki güncel bilgileri takip edip, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

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