Özgü Namal yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bölüm başı alacağı ücret şaşkına çevirdi!

Uzun bir aranın ardından setlere dönme kararı alan ünlü oyuncu Özgü Namal'ın bölüm başına alacağı ücret büyük bir merak konusu oldu. Namal'ın yeni projesi olan 'Kızıl Goncalar' dizisinden aldığı ücret, hayrete düşüren bir rakam olarak açıklandı.



BÖLÜM BAŞINA 700 BİN TL!





Özgü Namal, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif Eylül karakteriyle büyük bir çıkış yapmış ve daha sonra Merhamet dizisiyle başarılı performansıyla izleyicilerin takdirini kazanmıştı. Ancak evlendikten sonra çocuklarıyla daha fazla ilgilenmek için oyunculuğa ara veren Namal, şimdi 9 yıllık bir aradan sonra 'Kızıl Goncalar' dizisiyle tekrar setlere dönme kararı aldı.

Özgü Namal'ın Özcan Deniz ile başrolü paylaşacağı Kızıl Goncalar dizisinden alacağı ücret ise oldukça dikkat çekici. Namal'ın bölüm başına tam 700 bin TL alacağı belirtildi. Bu rakam, oyuncunun projeye olan değerini ve popülerliğini bir kez daha kanıtlar nitelikte.

Meryem karakterine hayat verecek olan Özgü Namal, projenin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleşeceğini ve çalışma saatlerinin çocuklarına uygun şekilde düzenlenmesini talep etti. Bu sayede hem profesyonel kariyerine geri dönüş yapacak hem de ailesine zaman ayırabilecektir.

Özgü Namal, kariyerine Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla başlamış ve ardından televizyon dizileri ve sinema filmlerinde önemli roller üstlenmiştir. Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisi Elif Eylül karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Namal, daha sonra tiyatro ve televizyon projelerinde de başarılı performanslarıyla adından söz ettirmiştir.

Son olarak 2014 yılında rol aldığı Yalnız Kurt dizisi ve Benimle Var mısın? sinema filminden sonra herhangi bir projede yer almayan Özgü Namal'ın, hayranları tarafından heyecanla beklenen dönüşü, dizi severler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Özgü Namal'ın 'Kızıl Goncalar' dizisindeki performansı ve bölüm başına aldığı ücretle ilgili daha fazla detay, dizinin yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkacak. Hayranları ise uzun bir süredir ekrandan uzak kalan sevilen oyuncunun yeni projesindeki başarısını merakla bekliyor.