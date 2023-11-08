Özgür Demirtaş, zenginliğinin kaynağı belli olmayan 'Şulemsi' için çağrı yaptı

Dilan ve Engin Polat çifti sonrasında sosyal medya üzerinden göze batan isimler arasında Şule Kayatürk hedef haline geldi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'şulemsi' adıyla fenomen isim için çağrılarda bulundu. İşte gelen yorumlar ve iddialar ortalığı karıştırdı.

Özgür Demirtaş, zenginliğinin kaynağı belli olmayan 'Şulemsi' için çağrı yaptı
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Ülkemizde lüks yaşamlar dikkatleri çekerken dudak uçuklatan miktarlarda servetlere sahip olan ünlüler konuşulmaya başlandı. Polat'ın arkadaşı Şulemsi ise bu isimler arasında yerini aldı. Henüz 26 yaşında olan Şule'nin servetinin nereden geldiği merak konusu oldu. Demirtaş tarafından vergi miktarının bakılmasına dair paylaşımlar gecikmedi.

Özgür Demirtaş, Şulemsi'nin sahip olduğu belirtilen servetin miktarları üzerinden hesaplama yaptı. 16 villa tanesi 20 milyondan 320 milyon

28 daire tanesi 10 milyondan 280 milyon

1 basitinden helikopter 60 milyon

173 işyeri tanesi 5 milyondan 865 milyon

1 küçük yat 30 milyon

Toplam: 1 Milyar 555 milyon

Şulemsi

Yapılan hesaplama üzerine fenomen ismin vermesi gereken vergi miktarı dikkat çekerken verilen verginin az olması durumunda yetkililer tarafından bakılması gerektiği yönünde çağrılarda bulunuldu. Gelen iddialar üzerine ise adı geçen Şule Kayatürk'ten tüm bunları yalanlayan paylaşım gecikmedi. 

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