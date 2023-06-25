Özkan Uğur'dan sevenlerini üzen haber! Az önce açıklandı: Ailesi duyurdu

Son dakika bilgilerine göre, Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından MFÖ'nün usta sanatçısı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili güncel gelişmelere ulaşıldı. Özkan Uğur, lenf kanserini daha önce iki kez yenmeyi başarmış olsa da, nisan ayında hastalığının tekrar nüksettiğini duyurmuş ve tekrar tedavi sürecine girdi. Üzücü bir haber olarak, Uğur'un son üç aydır yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

GEREKLİ KAN ÖZKAN UĞUR'A VERİLDİ





Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son günlerde ünlü isimler tarafından paylaşılan "beyaz kan arıyoruz" ilanının aslında Özkan Uğur için olduğu ortaya çıktı. Neyse ki, gerekli kanın hızlı bir şekilde bulunduğu ve Uğur'a verildiği belirtildi.

Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerin temizlendiği ancak böbreklerinde sorun yaşadığı ifade edildi. Bu nedenle sanatçının sağlık durumunu daha iyi kontrol altında tutmak için entübe edildiği bilgisi paylaşıldı.

MFÖ grubunun diğer üyesi Fuat Güner, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Özkan Uğur'un bir süredir yoğun bakımda olduğunu ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti. Güner, Uğur'un kemoterapi nedeniyle böbrek ve ciğerlerinin zorlandığını ve ciğerlerinden sıvı çekildiğini ifade etti.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur, Türk müzik endüstrisinin tanınmış isimlerinden biridir. 26 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da doğan Uğur, MFÖ (Mazhar-Fuat-Özkan) adlı ünlü müzik grubunun bir üyesidir. MFÖ, 1980'li yıllarda Türk pop müziğine getirdikleri yeniliklerle büyük bir çıkış yapmış ve uzun süre müzikseverlerin ilgisini kazanmıştır.

Özkan Uğur, grubun vokalistlerinden biridir ve sahne performanslarıyla, kendine özgü sesiyle ve enerjisiyle dikkat çekmektedir. MFÖ'nün pek çok hit şarkısında vokal yapmış ve grupla birlikte başarılı bir kariyer sürdürmüştür.

Maalesef, son yıllarda Özkan Uğur'un sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinmektedir. Lenf kanseriyle iki kez mücadele etmiş ve 2023 yılında hastalığının nüksettiğini açıklamıştır. Son dönemde sağlık durumuyla ilgili zorlu bir süreç geçirmekte olup, tedavi görmektedir.