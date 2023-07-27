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Özlem Tekin tası tarağı toplayıp kayboldu: Aylardır haber yok

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Özlem Tekin tası tarağı toplayıp kayboldu: Aylardır haber yok
Ünlü rock şarkıcısı Özlem Tekin'in 2018'de şarkıcılığı bırakarak Milas'a yerleşmesi ve çiftlik hayatına adım atması, merak konusu olmuştu. Aylar sonra çiftliğinde görülemeyen Tekin'in komşuları endişe içindeydi. Sonunda magazin yazarı Onur Akay, konuya açıklık getirdi. Ünlü şarkıcının ani değişikliği, hayranları ve komşuları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. İşte detaylar...

2018 yılında şarkıcılığı bırakarak radikal bir kararla Milas'a yerleşen ünlü rock şarkıcısı Özlem Tekin'in nerede olduğu merak konusu olmuştu. Organik yaşamı tercih eden Tekin, çiftlik hayatına adım atarak sosyal medya hesaplarını da kullanmamaya başlamıştı. Aylardır çiftlikte görülmeyen ve haber alınamayan Özlem Tekin'in komşuları, endişeli bir şekilde durumu dile getirmişti.

MADDE SORUNLARI NEDENİYLE ÇİFTLİĞİNİ KAPATMIŞ

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Ancak sonunda magazin yazarı Onur Akay, Özlem Tekin'in mevcut durumu hakkında açıklama yaparak merak edilenleri aydınlattı. Akay, Tekin'in maddi sorunlar yaşaması nedeniyle çiftliğini kapatmak zorunda kaldığını ve bir süredir annesinin yanında yaşamaya başladığını duyurdu.

Özlem Tekin'in çiftlik hayatını bırakıp annesinin yanına yerleşmesi, hayranlarını ve komşularını şaşırttı. Uzun süredir sosyal hayattan uzak olan ünlü şarkıcının bu ani değişikliği, merak konusu olmaya devam ediyor. Herkes, Tekin'in yeni yaşam tercihleri ve müzik kariyerine geri dönüp dönmeyeceği konusunda merakla beklemeye başladı.

Magazin
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