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  3. Patron çıldırdı! Cem Uzan'dan Monaco'da 100 bin euro ödüllü Afterparty..

Patron çıldırdı! Cem Uzan'dan Monaco'da 100 bin euro ödüllü Afterparty..

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Patron çıldırdı! Cem Uzan'dan Monaco'da 100 bin euro ödüllü Afterparty..
Cem Uzan, yeni nesil dijital medya platformu VidiStar'ın duyurusunu yaparken ayrıca Monaco'da lüks, eğlence ve aynı zamanda da aşk dolu maceralara davet eden after party yarışmasının detaylarını açıkladı.

Kısa bir süre önce yeni nesil dijital medya platformu VidiStar'ın lansmanını duyuran Fransa'da ikamet eden Cem Uzan, bu çatı altında düzenleyeceği after party yarışmasıyla Monaco'daki lüks, eğlence ve aşk macerasına katılacak yarışmacılara davet gönderdi.

Cem Uzan, lüks bir villada 5 erkek ve 20 bayanın kalacağı after party'de kazanan çifte 100.000 euro nakit para ödülü verileceğini açıkladı. Uzan, katılımcıların lüks bir yaşam sürmenin keyfine varacaklarını da anlattı.

"MASRAFLAR BENDEN"

Cem Uzan'dan Monaco'da 100 bin euro ödüllü Afterparty

Afterparty için seçilecek olan 25 kişi için açıklama yapan iş adamı Cem Uzan, "Vizeniz benim, masraflarınız benim, katılımınız sizin" dedi.

'After party' gece sona eren bir partinin ardından yalnızca özel kişilerin şahit olabileceği ve sabaha kadar süren bir eğlencedir.

Moderatörlüğünü Cem Uzan'ın yaptığı yarışma, parti konseptinden hareketle romantik partner bulmaya odaklanıyor. İzleyiciler, "Cem Uzan Afterparty France" yarışmasına katılmak için VidiStar uygulamasını kullanacak. Canlı yayın ve birçok sürprizin yer aldığı yarışma, VidiStar uygulaması ve YouTube kanalı üzerinden ücretsiz izlenebilir.

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