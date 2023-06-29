Pelin Karahan 45 günde 8 kilo verdi! Kim derki 2 çocuk annesi: Son hali görenleri şaşırttı

Pelin Karahan, Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi olarak hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isimdir.

PELİN KARAHAN'DAN MİNİ ELBİSELİ POZ





Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla da sıklıkla konuşulur. Son dönemde kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çeken 38 yaşındaki Karahan, derin sırt dekolteli bir mini elbiseyle çektiği balkon pozlarını Instagram'da paylaştı.

Bu paylaşımıyla kısa sürede büyük ilgi gören Karahan, sosyal medya kullanıcılarının farklı görüşlere ayrılmasına neden oldu. Bir takipçisi, "Zayıfladıkça çok fazla açık giyinmeye başladınız" yorumunu yaparken, diğer bir takipçisi ise "Her zaman güzelsiniz" şeklinde olumlu bir yorumda bulundu.