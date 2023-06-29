Pelin Karahan 45 günde 8 kilo verdi! Kim derki 2 çocuk annesi: Son hali görenleri şaşırttı
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Ünlü oyuncu Pelin Karahan, mutlu bir evlilik yaşadığı Bedri Güntay ile birlikte iki çocuk annesi olarak bilinmektedir. Son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Karahan, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuldu. 38 yaşındaki oyuncu, derin sırt dekolteli bir mini elbiseyle verdiği balkon pozlarını Instagram'da paylaştı. Bu paylaşımıyla birlikte Karahan hızla gündem oldu ve sosyal medya kullanıcıları arasında farklı düşüncelere neden oldu. Bazı takipçileri, "Zayıfladıkça ç
Pelin Karahan, Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi olarak hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isimdir.
PELİN KARAHAN'DAN MİNİ ELBİSELİ POZ
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı pozlarla da sıklıkla konuşulur. Son dönemde kilo vermesiyle dikkatleri üzerine çeken 38 yaşındaki Karahan, derin sırt dekolteli bir mini elbiseyle çektiği balkon pozlarını Instagram'da paylaştı.
Bu paylaşımıyla kısa sürede büyük ilgi gören Karahan, sosyal medya kullanıcılarının farklı görüşlere ayrılmasına neden oldu. Bir takipçisi, "Zayıfladıkça çok fazla açık giyinmeye başladınız" yorumunu yaparken, diğer bir takipçisi ise "Her zaman güzelsiniz" şeklinde olumlu bir yorumda bulundu.
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