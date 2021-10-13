Pınar Altuğ'dan eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı'ya destek!

Antalya Altın Portakal Ödül Töreninde Nihal Yalçın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü “Zuhal” isimli filmde canlandırdığı karakter ile kazandı. Yalçın, ödülünü almak için kürsiye çıktığında teşekkür konuşması yaptığı sırada Karadağlı da arkasında elinde ödül ile bekliyordu. Bu esnada arkada duran Karadağlı’nın, Yalçın’ın konuşmasından sıkıldığı hareketlerinden belli olmuş ve herkesin dikkatini çekmişti.

“Ağzınıza geleni söyleyemezsiniz”

Tüm bu gelişmeler sonrasında Karadağlı daha fazla dayanamamış ve Yalçın daha konuşmasını bitirmeden yanına giderek ödülü ona uzatmıştı. Karadağlı’nın bu hareketi sonrasında şaşkına dönen Yalçın, “Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?” sözleri ile karşılık vermiş ve ikili arasındaki bu gerilim sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

İkili arasındaki gerilimle ilgili Pınar Altuğ’dan yorum gecikmedi. Konuyla ilgili konuşan Pınar Altuğ;

“Ödül almak için çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Ayrıca ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz. Tamer’in arkada öylece beklemesi hoş bir görüntü değildi. Tamer de oranın bir misafiri sonuçta” ifadelerini kullandı.