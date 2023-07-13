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Rapci Uzi'nin sözlerini Nazan Öncel affetmedi: Mustafa Sandal'ın oğlu da dahil oldu

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Rapci Uzi'nin sözlerini Nazan Öncel affetmedi: Mustafa Sandal'ın oğlu da dahil oldu
Uzi Mustafa Sandal tartışmasına Nazan Öncel de dahil oldu! İşte detaylar...

Rap şarkıcısı Uzi, ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ı hedef aldı ve tartışma büyüdü. Olay, Uzi'nin Ağrı konserini iptal etmesiyle başladı. İddialara göre, Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için konseri kaçırdığı öne sürüldü. Uzi, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, hiçbir sanatçının altında ön grup olarak çıkmayı kabul etmediği için konseri iptal ettiğini belirtti. Ayrıca, Mustafa Sandal'ı hedef alarak bir açıklama daha yaptı. Tartışmaya Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman da katıldı. Nazan Öncel ise Uzi'yi affetmediğini belirtti ve Mustafa Sandal'ın bir şarkısının bile yeterli olduğunu söyledi. Bu olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tartışmanın gelişmeleri merakla bekleniyor.

uzi mustafa sandal

Bu olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mustafa Sandal, Uzi'ye yanıt vererek, başarılar diledi ve genç yeteneklere destek olacağını belirtti. Uzi ise Mustafa Sandal'a cevap vererek, samimi bir şekilde sahnede birlikte performans sergilemek istediğini söyledi. Tartışmaya Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman da dahil oldu ve Uzi'yi eleştirdi. Nazan Öncel ise Uzi'yi affetmediğini ve Mustafa Sandal'ın başarılarını takdir ettiğini belirtti. Bu olaylar, müzik dünyasında gündem oluşturdu ve hayranlar arasında farklı görüşlere neden oldu.

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