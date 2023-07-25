Rasim Ozan Kütahyalı bu kez sert kayaya çarptı! Nagehan Alçı'nın boşanma istekleri dudak uçuklattı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, 2010 yılında evlendikten sonra ikiz çocuk sahibi olmuşlardı. Ancak şimdi boşanma haberleri, magazin dünyasını sallıyor. Nagehan Alçı, hem psikolojik hem de ekonomik şiddet yaşadığı gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava açtı. Talepleri arasında 40 milyon lira tazminat ve ikiz çocukların velayeti de bulunuyor. Mahkeme sürecinde Nagehan Alçı, yayın yasağı talebinde bulunarak gizlilik istedi.

Bu ünlü çiftin boşanma süreci, kamuoyunun yakından takip ettiği önemli bir olay haline geldi. İkisi de medya dünyasında tanınan isimler olmaları nedeniyle dikkat çeken bu boşanma haberleri, magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdi gözler, mahkeme sürecindeki gelişmelere çevrilmiş durumda.





İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaşanan dava, adeta magazin dünyasına bomba gibi düştü. Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin 4 yıldır ayrı yaşadığı ve evliliklerinin fiilen bittiği belirtiliyor. Davacı Nagehan Alçı, psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü ileri sürerek, çarpıcı taleplerde bulundu. Tam 40 milyon lira tazminat isteyen Alçı, aynı zamanda ikiz çocukların velayetini de talep etti. Bununla da yetinmeyen Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan aylık 60 bin lira nafaka talep etti. Davacı, eşinin kusurlu davranışları nedeniyle böyle bir karar aldığını dilekçesinde özellikle vurguladı. Bu şok edici dava, medya ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve magazin dünyasının en çok konuşulan konusu haline geldi. Gözler, mahkeme sürecindeki gelişmelere çevrilmiş durumda.

İşte detaylar....

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin boşanma süreci, detaylarıyla magazin dünyasını sallayan bir olay haline geldi. İddiaya göre çift, 4 yıldır ayrı yaşıyormuş ve artık evlilikleri fiilen bitmiş durumda. Ancak boşanma süreci oldukça çetrefilli ve sarsıcı detaylarla dolu.

Davacı Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'ya karşı psikolojik ve ekonomik şiddet iddialarında bulundu. Mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, evlilikleri boyunca yaşadığı zorlu süreci ve kendisine uygulandığı iddia edilen şiddeti anlattı. Bu çarpıcı iddialarla birlikte, Nagehan Alçı 40 milyon lira tazminat talebinde bulundu ve ikiz çocukların velayetini de istedi.

Ancak talepleri bununla da sınırlı kalmadı. Nagehan Alçı, çocukları için aylık 60 bin lira nafaka ödenmesini talep etti. Davacı, eşinin kusurlu davranışlarından dolayı böyle bir karar aldığını dilekçesinde özellikle vurguladı. Boşanma sürecindeki tüm bu detaylar, medya ve kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Ünlü çiftin boşanma haberleri, magazin gündemine bomba gibi düşerken, dava sürecindeki gelişmeler merakla bekleniyor. Mahkeme kararının ne yönde olacağı, tazminat ve nafaka taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği büyük bir merak konusu. Bu çekişmeli boşanma süreci, medya dünyasının en çok konuşulan olayları arasında yer alıyor ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor.