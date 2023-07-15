Resimdeki ünlü isimlerin hepsi birbirinin eski sevgilisi çıktı

Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı fotoğrafa sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Birbirinin eski sevgilisi ve yeni sevgilileri aynı karede! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Uzun zamandır beraber oldukları konuşulan ancak beraberliklerini gizleyen Furkan Andıç ve Aybüke Pusat fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta neredeyse herkesin birbirinin eski sevgilisi olması sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Giyim markası için kamera karşısına geçen ikili beraber fotoğraf paylaştı. 2019 senesinde Her Yerde Sen isimli dizide beraber rol alan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın bir düğünde yakınlıkları gözlerden kaçmamıştı.





Mert Yazıcıoğlu, Taro Emir, Miray Daner, Furkan Andıç, Aybüke Pusat sosyal medya üzerinden beraber bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa göre Furkan Andıç Mert Yazıcıoğlu'nun şu an birliktelik yaşadığı Dilan Çiçek Deniz ile 1 sene sevgili olmuştu. Aybüke Pusat ile Dilan Çiçek Deniz ise çok yakın arkadaş. Mert Yazıcıoğlu ise Miray Daner'in eski sevgilisi Kubilay Aka ile yakın arkadaş. Kubilay Aka, Miray Daner ile birliktelik yaşarken Mert Yazıcıoğlu'nun eski sevgilisi Hilal Altınbilek ile anılmıştı. Sadece fotoğrafta yer alan Taro Emir kimsenin eski sevgilisi değil.