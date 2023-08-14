Rock müziğin efsanesi Erkin Koray meğer bu yüzden kızına okul yüzü göstermemiş! Ölümünden sonra ortaya çıktı

Usta sanatçı Erkin Koray vefatıyla tüm Türkiye'yi üzdü. Erkin Koray kızını okula göndermiyordu! Sebebi ölümünden sonra öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKİN KORAY NEDEN KIZINI OKULA GÖNDERMEDİ

Ünlü Rock sanatçısı Erkin Koray geçtiğimiz günlerde vefat haberiyle milyonlarca vatandaşı üzdü. Erkin Koray'ın kızı Damla'yı okula göndermediği biliniyordu. Erkin Koray kızını okula eğitim sistemine tepki göstermek için göndermiyormuş' Erkin Koray ilkokulda ders kitaplarında padişahların oğullarını boynunu vurarak öldürmesi,





Nasrettin Hoca'nın elinde sopasıyla köpek kovalaması gibi şeylerin geçmesi sebebiyle kızını okula göndermediğini geçmiş zamanda açıklamıştı. Erkin Koray konu ile ilgili ölmeden önce şu açıklamayı yapmıştı; 'Bazı kötü şeyler yaptım. Kızımı kötülüklerden koruyamamışım. O şimdi tek başına karşıdan karşıya bile geçemiyor.'