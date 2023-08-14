  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Rock müziğin efsanesi Erkin Koray meğer bu yüzden kızına okul yüzü göstermemiş! Ölümünden sonra ortaya çıktı

Rock müziğin efsanesi Erkin Koray meğer bu yüzden kızına okul yüzü göstermemiş! Ölümünden sonra ortaya çıktı

Yayınlanma:
Rock müziğin efsanesi Erkin Koray meğer bu yüzden kızına okul yüzü göstermemiş! Ölümünden sonra ortaya çıktı
Ölümüyle milyonları üzen Erkin Koray'ın kızını neden okula göndermediği ortaya çıktı! Tüm detaylar haberimizde.

Usta sanatçı Erkin Koray vefatıyla tüm Türkiye'yi üzdü. Erkin Koray kızını okula göndermiyordu! Sebebi ölümünden sonra öğrenildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKİN KORAY NEDEN KIZINI OKULA GÖNDERMEDİ

Ünlü Rock sanatçısı Erkin Koray geçtiğimiz günlerde vefat haberiyle milyonlarca vatandaşı üzdü. Erkin Koray'ın kızı Damla'yı okula göndermediği biliniyordu. Erkin Koray kızını okula eğitim sistemine tepki göstermek için göndermiyormuş' Erkin Koray ilkokulda ders kitaplarında padişahların oğullarını boynunu vurarak öldürmesi, 

erkin koray kızını neden okula göndermiyordu

Nasrettin Hoca'nın elinde sopasıyla köpek kovalaması gibi şeylerin geçmesi sebebiyle kızını okula göndermediğini geçmiş zamanda açıklamıştı. Erkin Koray konu ile ilgili ölmeden önce şu açıklamayı yapmıştı; 'Bazı kötü şeyler yaptım. Kızımı kötülüklerden koruyamamışım. O şimdi tek başına karşıdan karşıya bile geçemiyor.' 

Magazin
Demet Özdemir seksi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusursuz fiziği görenlere dudak ısırttı
Demet Özdemir seksi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Kusursuz fiziği görenlere dudak ısırttı
Hadise olaylı boşanması sonrası ilk kez itiraf etti
Hadise olaylı boşanması sonrası ilk kez itiraf etti
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
Demet Akalın ile Resul Dindar arasında saat kavgası! Sahnede birbirlerine girdiler!
Demet Akalın ile Resul Dindar arasında saat kavgası! Sahnede birbirlerine girdiler!
Hande Yener'in photoshoplu fotoğrafını gören çıldırdı! Bu kez fena yakalandı
Hande Yener'in photoshoplu fotoğrafını gören çıldırdı! Bu kez fena yakalandı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenmişti! Emel Özkızıltaş'ın son halini görenler tanıyamadı! Nerde o Çarkıfelek günleri!
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenmişti! Emel Özkızıltaş'ın son halini görenler tanıyamadı! Nerde o Çarkıfelek günleri!
Azer Bülbül hayranlarına müjde: Hayatı beyaz perdeye taşınıyor!
Azer Bülbül hayranlarına müjde: Hayatı beyaz perdeye taşınıyor!