Sabancı ailesine yeni, bir üye katıldı! Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın en mutlu günü!

Hacı Sabancı ve sosyetik güzellerden Nazlı Sabancı, Arzu-Ömer Sabancı Yalısı'nda 10 Ekim 2021'de sade bir nikahla dünyaevine girmişlerdi. Çift, daha sonra Çırağan Sarayı'nda 25 Haziran 2022'de düzenlenen rüya gibi bir düğün yapmışlardı. Çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.





KIZLARINA KAVUŞTULAR

Gossippasta Instagram hesabından gelen haberde; Nazlı Sabancı'nın doğum yaptığı belirtildi. Sosyetik güzel, bebeğini Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde kucağına aldı.

Nazlı Sabancı'nın bebeğini dünyaya getirdiği haberi Sabancı ailesini çok mutlu etti ve tüm aile hastaneye koştu.





HANDE ERÇEL’DEN MÜSTAKBEL ELTİYE TEBRİK

Nazlı Sabancı ile eşi Hacı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, Sabancı çiftini ilk kutlayanlardan birisi de ünlü oyuncu Hande Erçel oldu.





Doğum yapmadan hemen önce pembe bir elbiseyle poz veren Nazlı Sabancı, bu pozunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Sabancı, karnı burnunda pozunun altına ise “Heyecandan da öte” şeklinde bir not yazmıştı.





Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa, kayınvalide Arzu Sabancı da yorum yapmıştı. Gelininin fotoğrafının altına nazar boncuğu ile birlikte kalp ifadesi bırakmıştı.