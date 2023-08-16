  1. Anasayfa

  2. Magazin

  3. Sabancı ailesine yeni, bir üye katıldı! Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın en mutlu günü!

Sabancı ailesine yeni, bir üye katıldı! Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın en mutlu günü!

Yayınlanma:
Sabancı ailesine yeni, bir üye katıldı! Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın en mutlu günü!
Sosyetenin en ünlü çiftlerinden birisi olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı ilk çocuklarını kucaklarına aldılar. Çiftin bir kızı olduğu öğrenildi.

Hacı Sabancı ve sosyetik güzellerden Nazlı Sabancı, Arzu-Ömer Sabancı Yalısı'nda 10 Ekim 2021'de sade bir nikahla dünyaevine girmişlerdi. Çift, daha sonra Çırağan Sarayı'nda 25 Haziran 2022'de düzenlenen rüya gibi bir düğün yapmışlardı. Çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın en mutlu günü

KIZLARINA KAVUŞTULAR

Gossippasta Instagram hesabından gelen haberde; Nazlı Sabancı'nın doğum yaptığı belirtildi. Sosyetik güzel, bebeğini Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde kucağına aldı.

Nazlı Sabancı'nın bebeğini dünyaya getirdiği haberi Sabancı ailesini çok mutlu etti ve tüm aile hastaneye koştu.

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın en mutlu günü

HANDE ERÇEL’DEN MÜSTAKBEL ELTİYE TEBRİK

Nazlı Sabancı ile eşi Hacı Sabancı, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, Sabancı çiftini ilk kutlayanlardan birisi de ünlü oyuncu Hande Erçel oldu.

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın en mutlu günü

Doğum yapmadan hemen önce pembe bir elbiseyle poz veren Nazlı Sabancı, bu pozunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Sabancı, karnı burnunda pozunun altına ise “Heyecandan da öte” şeklinde bir not yazmıştı.

Nazlı Sabancı ile Hacı Sabancı'nın en mutlu günü

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa, kayınvalide Arzu Sabancı da yorum yapmıştı. Gelininin fotoğrafının altına nazar boncuğu ile birlikte kalp ifadesi bırakmıştı.

Magazin
Alina Boz'un Umut Evirgen'le aşk dolu pozu olay oldu!
Alina Boz'un Umut Evirgen'le aşk dolu pozu olay oldu!
Nejat İşler öyle bir şey yaparken görüldü ki! Görenlere 'parası yok mu' dedirtti!
Nejat İşler öyle bir şey yaparken görüldü ki! Görenlere 'parası yok mu' dedirtti!
Hazar Ergüçlü baba acısıyla sarsıldı: Süleyman Ergüçlü'nün cenazesinde gözyaşları sel oldu!
Hazar Ergüçlü baba acısıyla sarsıldı: Süleyman Ergüçlü'nün cenazesinde gözyaşları sel oldu!
Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor! Teklif götürülen iki ismi duyan inanamıyor
Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor! Teklif götürülen iki ismi duyan inanamıyor
Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede kavga etti! Dinleyiciler inanamadı: Nedenini duyanlar...
Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede kavga etti! Dinleyiciler inanamadı: Nedenini duyanlar...
Müge Anlı ve eşi ilk kez böyle görüntülendi! Herkes tatilde beklerken bakın nereden çıktılar
Müge Anlı ve eşi ilk kez böyle görüntülendi! Herkes tatilde beklerken bakın nereden çıktılar
Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in sevilen oyuncusu çıktı
Ceyda Düvenci'nin babası Poyraz Karayel'in sevilen oyuncusu çıktı