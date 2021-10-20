Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu’na milyon liralık lüks araba hediye etti

Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu’na üçüncü çocuk hediyesi olarak lüks araba aldı. Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocukları Sarp’ı kucaklarına alan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Sabri Sarıoğlu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu’na Ferrari marka lük araba satın aldı. Hız tutkusuyla bilinen Yağmur Sarıoğlu’nun Kawasaki Ninja 250R motosiklet ve Porsche Panamera marka araçları da bulunuyor. Evlerinin garajında adeta servet yatan çiftin garajına son olarak 2016 model Ferrari marka 6 milyon TL değerinde spor arabada girdi.