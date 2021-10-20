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Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu’na milyon liralık lüks araba hediye etti

Galatasaray efsanesi Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu yeni lüks arabasıyla görüntülendi. Sabri Sarıoğlu eşine üçüncü çocuk hediyesi olarak Ferrari marka spor araba aldı. Yağmur Sarıoğlu lüks aracıyla sokakların tozunu attı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 15:26
Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu’na milyon liralık lüks araba hediye etti
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Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu eşi Yağmur Sarıoğlu’na üçüncü çocuk hediyesi olarak lüks araba aldı. Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocukları Sarp’ı kucaklarına alan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.


Sabri Sarıoğlu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu’na Ferrari marka lük araba satın aldı. Hız tutkusuyla bilinen Yağmur Sarıoğlu’nun Kawasaki Ninja 250R motosiklet ve Porsche Panamera marka araçları da bulunuyor. Evlerinin garajında adeta servet yatan çiftin garajına son olarak 2016 model Ferrari marka 6 milyon TL değerinde spor arabada girdi.


Son Güncelleme: 20.10.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
Sabri SarıoğluYağmur Sarıoğlu
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