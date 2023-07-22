Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncularından biriydi! Hapis cezası verildi: Nedeni ortaya çıktı

Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu Burak Sergen'in, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi Işıl Sergen ile yaşadığı nafaka sorunu hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Sergen, nafakayı ödeyemediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığını ve mallarına haciz konulduğunu belirtti. Hatta evini bile satmak zorunda kaldığını dile getirdi.



3 AYLIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI





Ünlü oyuncu, boşanma sürecinde eski eşine ve 14 yaşındaki oğluna Ulus'taki evini tahsis etmişti. Ancak nafaka konusunda yaşanan anlaşmazlık ve artan mali yük, Sergen'i zor durumda bıraktı.

Mahkeme sonrasında gazetecilere açıklama yapan Sergen, eğitim ve spor giderleri gibi masrafları üstlenmek zorunda kaldığını ve bu yükün altından kalkamadığını belirtti. Nafaka miktarının artmasının ardından anlaşma sağlayamadıklarını ifade eden oyuncu, eski eşinin talep ettiği yüksek miktarda nafakayı ödeyememekten dolayı hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Sergen, 3 ay süreyle hapis cezasının itiraz sürecini beklediklerini belirtti. Nafaka davasındaki anlaşmazlığın çözülmesi ve daha adil bir şekilde çözüme ulaşılması için çaba harcadığını ifade eden oyuncu, yaşanan bu zorlu sürecin mağduriyetine dikkat çekti.

Oyuncunun nafaka sorunu, toplumda yaygın bir konu olması nedeniyle geniş yankı buldu. Bu tür durumların adil bir şekilde çözüme kavuşturulması ve tarafların mağdur olmadan uzlaşmalarının önemi vurgulandı. Sıcak gündemle birlikte nafaka konusundaki hassasiyetin arttığı belirtiliyor.