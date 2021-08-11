Sanat dünyası yasta! Ünlü oyuncu Sabina Toziya'yı kaybettik..

Beyninde oluşan tümörden dolayı yaklaşık 8 ay önce ameliyat masasına yatan sinemanın usta oyuncusu Sabina Toziya, hayatını kaybettiği bildirildi. 75 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının ölüm haberini senarist Bahadır Özdener verdi.

Bu güne kadar bir çok yapımda rol alan usta sanatçı Sabina Toziya, en son ekranların sevilen dizisi ''da oynamış ve buradan bir süre önce sağlık sorunlarından dolayı ayrılmıştı.

1946 yılında Üsküp Makedonya'da doğan usta oyuncu Sabina Toziya, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde de rol almıştı. Beyazperdede Bal Kaymak ve Annemin Yarası isimli filmlerle boy gösteren Toziya, son olarak EDHO'nun kadrosunda yer alıyordu.