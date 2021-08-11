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Sanat dünyası yasta! Ünlü oyuncu Sabina Toziya'yı kaybettik..

Bugüne kadar bir çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Sabina Toziya yaşamını yitirdi. 75 yaşında hayata gözlerini yuman Toziya, en son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde oynuyordu.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:51
Sanat dünyası yasta! Ünlü oyuncu Sabina Toziya'yı kaybettik..
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Beyninde oluşan tümörden dolayı yaklaşık 8 ay önce ameliyat masasına yatan sinemanın usta oyuncusu Sabina Toziya, hayatını kaybettiği bildirildi. 75 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının ölüm haberini senarist Bahadır Özdener verdi.


Bu güne kadar bir çok yapımda rol alan usta sanatçı Sabina Toziya, en son ekranların sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynamış ve buradan bir süre önce sağlık sorunlarından dolayı ayrılmıştı.

1946 yılında Üsküp Makedonya'da doğan usta oyuncu Sabina Toziya, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde de rol almıştı. Beyazperdede Bal Kaymak ve Annemin Yarası isimli filmlerle boy gösteren Toziya, son olarak EDHO'nun kadrosunda yer alıyordu.


Son Güncelleme: 11.08.2021 09:51
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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazSabina Toziya
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