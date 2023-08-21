Şarkıcı Emrah çocuklarıyla ilk kez poz verdi: Sosyal medyayı ikiye böldü

Şarkıcı Emrah çocuklarını ekranlardan ve gözlerden uzak büyütme kararı almıştı. Çocuklarıyla ilk fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞARKICI EMRAH'TAN ÇOCUKLARIYLA FOTOĞRAF GELDİ

Şarkıcı Emrah 2014 senesinde Sibel Kirer ile nikah masasına oturdu. Çiftin 2014 senesinde Elyesa isimli oğulları, 2017 senesinde ise Eleysa isimli kızları dünyaya geldi. Ancak çift geçtiğimiz senelerde yollarını ayırdı. Çocukların velayetleri annelerinde ancak Emrah da çocuklarını gözlerden uzak büyütme kararı almıştı.





Şarkıcı Emrah geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü; 'Canım derim, kanım derim, kalbim derim, nefesim derim' 52 yaşındaki Şarkıcı Emrah son halini de sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmazken takipçileri Emrah'ın botoks ve dolgu işlemlerini yaptırdığını söylüyor.