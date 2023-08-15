Şarkıcı Gökçe’ye yasak üstüne yasak! İkinci konserine de iptal kararı..

Sandıklı Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Çöl, şarkıcı Gökçe'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 7 Ağustos'ta vereceği konseri iptal etti. Çöl, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamasında ayrıca Gökçe'nin Sandıklı sınırlarına giremeyeceğini de söyledi.

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Ünlü şarkıcı Gökçe'nin 31. Ayçiçeği Festivali'ni Sandıklı'dan bir gün sonra 12 Ağustos'ta Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlemesi planlanmıştı. Ancak Kaymakam Dr. Osman İnan ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün açıklamalarının aynısı yaptı ve Gökçe'nin LGBT gruplarına verdiği destek nedeniyle konserinin iptal edildiğini duyurdu.