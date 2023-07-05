Şarkıcı Gülşen meğer ünlü olmadan önce o klipte oynamış! Görenler gözlerine inanamadı

Milyonlarca insan tarafından sevilerek takip edilen şarkıcı Gülşen'in ünlü olmadan önce oynadığı klip ortaya çıktı! Şarkıcının oynadığı klip herkesi şaşırttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLŞEN'İN SENELER ÖNCE OYNADIĞI KLİP

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan şarkıcı Gülşen'in şarkıcılık kariyeri başlamadan önce oynadığı klip ortaya çıktı. Yaklaşık 28 sene önce amatör olarak şarkıcılık yaptığı dönemlerde 1995 senesinde Ay Bu Kız Beni Öldürecek isimli kliple kariyerine başlamış. 28 sene içinde kariyerinde zirvelere yerleşen Gülşen'in oynadığı klip ise Tolga Aktuğ'a ait. Sosyal medyada paylaşılan klip binlerce yorum aldı ve bazı takipçiler eski halinin daha güzel olduğunu yazarken bazıları Gülşen'in her halinin güzel olduğunu yazdı.





Gülşen Bayraktar 24 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya geldi ve gençlik senelerine kadar Çapa'da kaldı. Ailesine ait fındık bahçeleri Ordu'da yer alan Gülşen sık sık Ordu'ya gidip geldi. Lise eğitimini Şehremini Lisesi'nde tamamlayan Gülşen daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Nazariyatı bölümünü kazandı. Üniversite eğitimi devam ederken bazı eğlence mekanlarında sahne almaya başlayan Gülşen iş ve eğitimi bir arada yürütemediği için üniversiteyi yarım bıraktı. Türk Halk Müziği eğitimi alan Gülşen üç ay süreyle Çelik ve Bendeniz'e vokallik yaptı. 1995 senesinde sahne aldığı sırada Serap Turgay tarafından keşfedilen Gülşen Özkan Turgay ile tanıştırılarak ilk albüm teklifini almış oldu. 1996 senesinde Be Adam albümünü çıkaran Gülşen 1999 senesinde Erkeksen albümünü yaptı. 10 Haziran 2016 senesinde İspanya Barcelona'da Ozan Çolakoğlu ile dünya evine giren Gülşen'in Azur Benan isimli bir oğlu oldu.