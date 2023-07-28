Şarkıcı Kutsi'ye icra şoku! Durumu vahim çıktı: Daha yeni diziye başlamıştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, boşanma sürecindeki eşiyle yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle icra takibine maruz kalıyor. Ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu kira ödemelerini aksatan Kutsi, 20 bin TL'lik icra takibiyle karşı karşıya kalmıştır. Kira bedellerini düzenli olarak ödememesi sebebiyle ikinci kez haciz ve tahliye talebiyle mahkemelik olan ünlü sanatçı, yargılama sürecine girerek konutun tahliyesi ve kira kontratının feshiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Magazin dünyasını sarsan bu gelişmeler, Kutsi'nin hayranları ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır. Detaylar merakla beklenirken, işin içindeki gerçek nedenler ve sonuçları büyük bir dikkatle incelenmektedir.

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi ile eşi Sibel Ülker arasında boşanma süreci oldukça sancılı bir şekilde devam ediyordu. Bu zorlu süreçte, Sibel Ülker'in İstanbul Maltepe'de oturduğu evin kirasını ödememesi, çiftin sorunlarını daha da derinleştiren bir husus haline gelmişti. Evin sahibi olan Zehra Işıklı, uzun süre yapılan uyarılara rağmen kira borcunun ödenmemesi üzerine çareyi dava açmakta buldu.

Kutsi ve Sibel Ülker'in boşanma süreci nedeniyle evlerinden ayrılmalarına rağmen, Sibel Ülker hala evde oturuyor ve kira borcunu ödememe tutumunu sürdürüyordu. Bu durum ev sahibi Zehra Işıklı'yı mağdur etmiş ve uzlaşmaz bir hale getirmişti. Son çare olarak, İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak, kira sözleşmesinin feshedilmesi ve süresinde ödenmeyen kira borcu nedeniyle Kutsi'nin evden tahliye edilmesi talep edildi.

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, mahkeme süreci ve icra takibinin başlatılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Boşanma süreci zaten duygusal açıdan yıpratıcıydı ve bu ek sorunlarla uğraşmak, onun için oldukça zorlayıcı oldu. Kamuoyu da bu olayı yakından takip ediyor ve gelişmeleri merakla bekliyordu.

Ancak, dava süreci devam ederken tarafların anlaşmazlıklarını çözebilecekleri ve uzlaşabilecekleri bir yol bulma umudu hala mevcuttu. Mahkemenin vereceği karar ve tarafların sonradan yapacakları müzakereler, bu karmaşık durumun nasıl sonuçlanacağını belirleyecekti. Kutsi'nin ve Sibel Ülker'in hayatları, boşanma sürecinin yanı sıra yaşadıkları bu ev sorunuyla da oldukça etkilenmişti ve herkes, çiftin bu zorlu süreçten en az zararla çıkabilmeleri için en iyi sonucun elde edilmesini diliyordu. Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, İstanbul Maltepe'deki konutu Haziran 2021'de ev sahibi Zehra Işıklı'ya ait 10 bin TL aylık kira bedeliyle kiralamıştır. Ancak, Ağustos 2022-Eylül 2022 dönemine ait kira bedellerini ödememiştir, bu nedenle Zehra Işıklı 20 bin TL tutarında bir icra takibi başlatmıştır. Ne yazık ki, ödeme emri tebliğ edilememiş ve adresine gönderilen ödeme emri de geri dönmüştür.



15 Eylül 2022 tarihinde, Kutsi "ağustos kirası" olarak belirttiği kısmi bir ödeme yapmıştır. Fakat Zehra Işıklı'nın avukatı Levent Yazıcı, Kutsi'nin eylül ayına ait kira bedelini ve icra takibi sonucu oluşan faiz, icra masrafları ve vekalet ücretini 30 günlük süre içinde ödemediğini ifade etmiştir.

Kutsi, ekim ve kasım aylarına ait kira bedellerini de ödemediği için ikinci bir icra takibiyle haciz ve tahliye talebiyle karşı karşıya kalmıştır.

Zehra Işıklı'nın avukatı Levent Yazıcı, Kutsi'nin kirasını düzenli ödememe alışkanlığı edindiğini vurgulayarak, İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi'ne dava açmış ve kira kontratının feshedilmesini ve tahliyesini mahkemeden talep etmiştir.

Ancak, yargılama süreci hakimin raporlu olması nedeniyle haziran ayından aralık ayına ertelenmiştir. Davanın konusu olan ödemelerin yapılmadığı dönemlerde Kutsi'nin evde oturduğu, ancak eşiyle yaşadığı kavga sonrasında evden ayrıldığı ve eşinin evde kalmaya devam ettiği bilgilerine ulaşılmıştır.

Olayla ilgili mahkeme süreci devam etmekte ve gelişmeler yakından takip edilmektedir.