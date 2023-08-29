Şarkıcı Rafet El Roman'dan kısırlaştırma itirafı! Öğrenenler şaşkına dönüyor

Sosyal medya Rafet El Roman'ın açıklamalarıyla çalkalanıyor! Artık çocuğu olmayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAFET EL ROMAN'DAN BOMBA AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz dönemde kendinden 20 yaş küçük Ceren Kaplakarslan ile evlilik yaşayan Rafet El Roman boşanma sonrasında birçok kadınla anıldı ve şimdilerde kendinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile ilişki yaşamaya devam ediyor. Roman, kendisine karşı yöneltilen eleştirilere 'Ben duygu adamıyım' diye karşılık veren Rafet El Roman yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Rafet El Roman kime aşık olduysa hepsiyle birlikte sonsuza kadar yaşayacağını düşündüğünü ancak 6 seneden fazla ilişkisinin sürmediğini söyledi. Aynı zamanda ünlü şarkıcı artık çocuğu olmayacağını ve kısırlaştırma ameliyatı olduğunu da söyledi.





1996 senesinde Tuğba Altıntop ile evlenen ve iki çocuk sahibi olan Rafet El Roman 2002 senesinde eski eşinden olaylı şekilde boşanmıştı. 2014 senesinde kendinden 20 yaş küçük Ceren Kaplakarslan ile dünya evine giren ünlü şarkıcı 2016 senesinde yollarını ayırmıştı. 2017 senesinde kendinden 28 yaş küçük Semra isimli bir kadınla ilişki yaşadığı konuşulan Rafet El Roman 2018 senesinde 20 yaşındaki meslektaşı olan Derya Ürkmez ile samimi şekilde görüntülenmişti. 2019 senesinde kendinden 21 yaş küçük Gamze Davgana ile aşk yaşayan ünlü şarkıcının boşandıktan sonra hayatına birçok kadın girmişti. Rafet El Roman 25 Ağustos 1986 senesinde Havsa'da dünyaya gözlerini açmıştır ve 1970 senesinde ailesi Almanya'ya gittikten sonra anneannesi ile Uzunköprü Ömerbey köyünde hayatına devam etmiştir. Yedi yaşında ailesinin yanına giden Rafet El Roman eğitimini Almanya'da tamamlamıştır. 1988 senesinde ilk kez sahneye çıkan Rafet El Roman 1995 senesinde Gençliğin Gözyaşları isimli ilk albümünü çıkarmıştır.