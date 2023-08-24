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Seda Sayan bu kez de dekolte estetiği yaptırdı: O anları paylaştı

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Seda Sayan bu kez de dekolte estetiği yaptırdı: O anları paylaştı
Seda Sayan bir estetiğe daha imza attı! "Lolita olacağım." dedi. İşte Seda Sayan ve dekolte estetiği...

Ünlü Türk şarkıcı Seda Sayan, estetik operasyonlarını sıkça tercih ederek genç ve dinamik bir görünümü korumaya devam ediyor. Son olarak 60 yaşındaki sanatçı, tatil dönüşü estetik doktorunun kapısını çaldı. Daha önce alt yüz ve boyun estetiği ile dekolte çizgilerinden kurtulan Sayan, son operasyonlar için doktorunun yolunu tuttu.

seda sayan dekolte estetiği

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Seda Sayan, "Lolita olacağım" ifadeleriyle dikkat çekmişti. Bu sözlerinden kısa bir süre sonra gerçekleştirdiği "Lolita Lift" adlı estetik operasyonuyla yüzünün gençleştirilmesini amaçladığı anlaşılıyor. Ancak bu operasyonunun ardından gelen görüntüler, sanatçının dış görünümünde önemli değişikliklere işaret ediyor.

Özellikle çenesinin sivrileşmesi ve balmumu heykeline benzeyen bir ifade kazanması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Estetik operasyonlarına ve değişen görünümüne yönelik olarak farklı görüşler dile getirildi. Kimileri, Seda Sayan'ın genç ve enerjik görünümünü takdir ederken, bazıları ise abartılı buldukları şeklinde eleştirilerde bulundu. Sanatçının gelecekteki estetik tercihleri ve görünümü hakkındaki merak, sosyal medya ve medya platformlarında yakından takip edilmeye devam edecek gibi görünüyor.

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