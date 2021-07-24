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Seda Sayan’ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu’nun estetiksiz hâlini görenler şok oldu!

Teşkilat dizisindeki performansı ile herkesin beğenisini toplayan Ezgi Eyüboğlu, çekimlere ara verip erkek arkadaşı Oğulcan Engin ile tatile gitti. Son zamanlarda güzelliği ile adından söz ettiren Ezgi Eyüboğlu, daha önce herhangi bir estetik yaptırmadığını söylemişti. Ancak Ezgi’nin eski hâli görenleri çok şaşırttı.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:38
Seda Sayan’ın müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu’nun estetiksiz hâlini görenler şok oldu!
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Ezgi Eyüboğlu, son dönemlerde güzelliği ve oyunculuk performansı ile birçok kişinin sevgisinin kazanmış oyunculardan biri. Güzel oyuncu hiçbir estetiği olmadığını söylese de eski hâli görenler şok oldu.

Teşkilat sahneleri dikkat çekti

Ezgi Eyüboğlu son olarak rol aldığı Teşkilat dizisinde Ceren rolü ile ekranlara gelmişti. Herkesin ilgiyle takip ettiği Teşkilat dizisinde Ezgi Eyüboğlu’nun yer aldığı dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti. Kayınvalidesi Seda Sayan’ın söylediğine göre Ezgi dizide canlandırdığı sert karakterin aksine gerçek hayatta sıcakkanlı ve sempatik biri. Başarılı oyuncu şu an Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

Evlilik açıklaması geldi


Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin çiftinin yaşadığı aşk uzun süredir merak konusu olmuştu. Çiftin evlilik sorularından kaçındığı ve konu ile ilgili hiçbir açıklamada bulunmamaları hayranlarının gözünden kaçmadı. Sonunda magazincilerin ve herkesin merak ettiği sorulara Ezgi Eyüboğlu’ndan yanıt geldi.  Ezgi Eyüboğlu birlikteliklerinde her şeyin yolunda gittiğini, çok mutlu olduklarını ve henüz evlilik düşünmediklerini ifade etti. Güzelliğiyle beğeni toplayan oyuncu estetik iddiaları karşısında inandırıcı olmayan iddialarda da bulundu.

Hiç estetik yaptırmadım!

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu’nun o yıllardaki hâline bakıldığında çok daha farklı olduğu görülüyor. “Bu zamana kadar herhangi bir estetik operasyon yaptırmadım.” diye açıklamada bulunan oyuncunun sözlerinin gerçek olmadığı fotoğraflardan anlaşılıyor. Ezgi Eyüboğlu’nun estetik yapıp yaptırmadığı tam olarak bilinmese de eski fotoğraflarına bakıldığında şu an görenleri şaşırtacak kadar değişmiş olduğu anlaşılıyor.


Son Güncelleme: 24.07.2021 14:38
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Anahtar Kelimeler:
Ezgi EyüboğluEzgi Eyüboğlu Estetiksiz Hali
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